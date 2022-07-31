بدء إجراءات صرف تعويضات 941 شخصًا من أصحاب المنازل المتضررة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلمت بلدية سرت، اليوم الإثنين، كشفًا يضم 941 اسمًا من أصحاب المساكن المتضررة بالمدينة جراء الحرب، تمثل الدفعة الثانية، وذلك من أجل بدء إجراءات الصرف لهم.

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة المركزية للتعويضات سملت البلدية الكشوف، خلال اجتماع جرى مع وفد وزارة الإسكان بالحكومة والمكلف بملف التعويضات المالية، لبحث آلية تسريع صرف باقي الدفعات لمتضرري حرب 201م.

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وضم الاجتماع عميد بلدية سرت ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات المالية بوزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوحدة الوطنية ناصر أرفيدةً، ومنسق اللجنة المركزية للتعويضات عبدالله اللبيدي، ورئيس اللجنة الفرعية للتعويضات للمنطقة الوسطى عبدالمجيد الوعر، ومندوب عن مكتب وزير الإسكان والتعمير، ورئيس اللجنة المالية بالبلدية أحمد صالح، والمراقب المالي بالبلدية ووكيل ديوان البلدية.

وفي 13 مارس، وافق ديوان المحاسبة لوزارة الإسكان والتعمير على استكمال إجراءات تحويل قيمة تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في مدينة سرت، والمودعة بحساب الودائع والأمانات بالوزارة إلى الحساب رقم (217-1091) طرف المصرف التجاري الوطني فرع سرت.