11 ألفا و927 مستفيدا من مبادرة الإسكان الشبابي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

باشرت اللجنة المكلفة من قبل اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للإسكان الشبابي في أجدابيا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية برئاسة عميد المجلس البلدي أجدابيا امبارك المنفي، وعضوية مصرف الادخار العقاري ومكتب صندوق الزكاة ومكتب الشؤون الاجتماعية ومكتب الشباب.

وناقش الحضور آلية عمل اللجنة، والتي ستكون بناء على الضوابط والنماذج المعدة من قبل اللجنة العليا، بالإضافة إلى توفير مقر خاص باللجنة لبدء استلام ملفات الشباب والأسر المحتاجة التي وردت بالكشوفات الخاصة بالمستهدفين والبالغ عددهم 11927 مستفيدًا داخل نطاق بلدية أجدابيا.

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خطوات لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

وأمس السبت، كشفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ست خطوات لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، تشمل حصر كافة المواقع والمشاريع السكنية التابعة للأجهزة التنفيذية، وتحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة وغير المقتحمة، وتحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60%، وكذلك الوحدات السكنية التي نسب الإنجاز فيها تقل عن 60%.

كما شملت الإجراءات تحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع السكنية، وتحديد مشاريع الوحدات السكنية التي جرى البدء في إنجازها على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها، ثم أخيرًا تحديد المساكن الأرضية المتاحة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.