مؤسسة النفط: وصول معدلات الإنتاج إلى مليون و200 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الأحد، وصول معدلات الإنتاج إلى مليون و200 ألف برميل يوميًا، والتي كانت ما قبل حالة «القوة القاهرة» التي أعلنتها المؤسسة خلال الفترة من 17 أبريل إلى مطلع الشهر الجاري.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «نظرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والفرق الفنية، يسعدنا أن نعلن أن معدلات إنتاجنا قد وصلت إلى مستويات ما قبل القوة القاهرة البالغة 1.200.000 برميل يوميًا».

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ولقي إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» ترحيبًا دوليًا، في خطوة جاءت بالتزامن مع تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي عيَّن فرحات بن قدراة رئيسًا للمؤسسة خلفًا للرئيس السابق مصطفى صنع الله.