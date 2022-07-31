وصول 377 حاوية بضائع و1181 سيارة وشاحنة إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي مفتاح الشهيبي، اليوم الأحد، وصول 377 حاوية بضائع و1181 سيارة وشاحنة إلى الميناء على متن ثلاث سفن شحن، بحسب تصريح نشرته صفحة إدارة ميناء بنغازي البحري على «فيسبوك».

وأوضح الشهيبي أن السفينة الأولى تدعى «كنت شيب صن» ووكيلها الملاحي شركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية دخلت الميناء وعلى متنها 261 حاوية بضائع متنوعة، تلتها السفينة «آزورت» ووكيلها الملاحي شركة «مديترينيان» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 116 حاوية سلع مختلفة.

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وأضاف الشهيبي أن ميناء بنغازي استقبل أيضًا سفينة نقل السيارات «غراند بينوليكس» ووكيلها الملاحي شركة «ميار ليبيا» وعلى متنها 1181 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

تفريغ إحدى السفن بميناء بنغازي البحري. (إدارة ميناء بنغازي البحري)