Atwasat

بلديات النواحي الأربع تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة من حدودها الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 05:01 مساء
بلديات النواحي الأربع تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة من حدودها الإدارية
الوقفة الاحتجاجية لأهالي النواحي الربع في قصر بن غشير، الأحد 31 يوليو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

طالب أهالي بلديات النواحي الأربع، اليوم الأحد، الحكومة والجهات المسؤولة في الدولة والأطراف السياسية كافة بضرورة العمل على إخراج كافة التشكيلات المسلحة من الحدود الإدارية للمنطقة، معلنين رفضهم أي حروب أو أعمال عنف بالمنطقة.

ونظم عدد من أهالي منطقة النواحي الأربع التي تضم بلديات قصر بن غشير وسوق الخميس والسبيعة والسايح، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بقصر بن غشير للتنديد بتمركز التشكيلات المسلحة في المنطقة القريبة من مطار طرابلس العالمي.

وجاء في بيان تلاه أحد المشاركين في الوقفة أن «قادة التشكيلات المسلحة اتخذوا من هذه المنطقة مسرحًا للحروب»، داعيًا إياهم إلى الابتعاد عن المنطقة وتجنيب أهلها ويلات الحروب لأنهم «دعاة السلام».

كما دعا البيان من وصفهم بـ«تجار السياسة»، و«تجار السلاح»، و«عباد الأشخاص»، إلى الابتعاد عن المنطقة التي لا يزال الأهالي فيها يعانون من آثار حرب طرابلس التي كانت المنطقة مسرحًا لها بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للقيادة العامة.

- جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
- اتفاق مبدئي على سحب التحشيدات غرب طرابلس وعدم الانجرار للاقتتال

استمرار الاعتصام في قصر بن غشير والنواحي الأربع
وأعلن المشاركون في الوقفة عن استمرارهم في الاعتصام بمناطق قصر بن غشير والنواحي الأربع ورفضهم للاقتتال والتهجير وسفك الدماء بين الليبيين، مؤكدين دعمهم للمصالحة الشاملة على مستوى البلاد.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات مدونًا عليها مطالب الأهالي بالتعويضات عن الحرب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية وكذلك إخراج التشكيلات المسلحة منها بالإضافة إلى التأكيد على رفضهم للاقتتال.

يأتي ذلك على خلفية ما تردد عن تحشيد متبادل بين قوات تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، في مناطق جنوب طرابلس، والتي قوبلت بتمركز تشكيلات أخرى من طرابلس ومصراتة في مطار طرابلس، وذلك بسبب تصاعد الأزمة السياسية والانقسام الحكومة الذي تشهده البلاد.

الوقفة الاحتجاجية لأهالي النواحي الربع في قصر بن غشير، الأحد 31 يوليو 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لأهالي النواحي الربع في قصر بن غشير، الأحد 31 يوليو 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لأهالي النواحي الربع في قصر بن غشير، الأحد 31 يوليو 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لأهالي النواحي الربع في قصر بن غشير، الأحد 31 يوليو 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لأهالي النواحي الربع في قصر بن غشير، الأحد 31 يوليو 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لأهالي النواحي الربع في قصر بن غشير، الأحد 31 يوليو 2022. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟

ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟
مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال ...
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا

ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باحث بمركز الأهرام: الساسة الليبيون «يلعبون الورق» ويخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج
باحث بمركز الأهرام: الساسة الليبيون «يلعبون الورق» ويخلطون ...
الدبيبة يشكل لجنة تحقيق مع إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
الدبيبة يشكل لجنة تحقيق مع إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
المنقوش تشيد بجهود القائم بالأعمال اليوناني خلال فترة عمله في ليبيا
المنقوش تشيد بجهود القائم بالأعمال اليوناني خلال فترة عمله في ...
«زلاف» تؤكد جاهزيتها لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل العطشان
«زلاف» تؤكد جاهزيتها لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل العطشان
بلديات النواحي الأربع تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة من حدودها الإدارية
بلديات النواحي الأربع تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة من حدودها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
نقص أدوية الأمراض المزمنة في بني وليد منذ 3 أشهر
نقص أدوية الأمراض المزمنة في بني وليد منذ 3 أشهر...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة ......
بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة طرابلس
بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي.. ندوة حول الرؤية ......
بلديات النواحي الأربع تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة من حدودها الإدارية
بلديات النواحي الأربع تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة من ......
«زلاف» تؤكد جاهزيتها لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل العطشان
«زلاف» تؤكد جاهزيتها لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط