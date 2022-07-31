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«زلاف» تؤكد جاهزيتها لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل العطشان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 04:46 مساء
«زلاف» تؤكد جاهزيتها لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل العطشان
الحفارة «NWD-50» بحقل العطشان. (شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز)
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أكدت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، اليوم الأحد، جاهزيتها لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل العطشان جنوب غرب البلاد، وذلك بعدما حصلت الحفارة «NWD-50» على الأذونات المطلوبة للعمل.

ونقلت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» عن مصدر من إدارة الحفر قوله «إن الحفارة (NWD-50) جاهزة تمامًا لانطلاق عمليات الحفر بامتياز في حقل العطشان» وذلك بعدما «تحصلت الحفارة على الأذونات المطلوبة بعد انتهاء عملية الكشف والتفتيش من قبل الشركة المختصة».

وأوضحت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أن الحفارة «NWD-50» التابعة للشركة الوطنية لحفر الآبار ستباشر عملياتها على البئر «NC-151 /B8» خلال شهر أغسطس 2022.

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وصول أنابيب تغليف آبار النفط وبعض المواد الخاصة بالحفر إلى حقل العطشان
وفي 18 يوليو، وصلت شحنات من أنابيب تغليف آبار النفط، وبعض المواد الخاصة بالحفر إلى حقل العطشان، وأعلنت الشركة حينها أن هذه الشحنات تأتي ضمن استعداداتها لحفر خمس آبار تجريبية في حقل العطشان.

وقالت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إن تلك الآبار ضمن المرحلة الأولى لبداية إنتاج الغاز الذي سيغذي محطة أوباري الغازية للكهرباء في المستقبل القريب.

وشركة زلاف تأسست العام 2013، وتتبع بالكامل المؤسسة الوطنية للنفط، وتختص بتطوير حقول النفط والغاز التي لم تنتج بعد، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز، وخلق تنمية مستدامة في المناطق الإنتاجية والصناعية.

الحفارة «NWD-50» بحقل العطشان. (شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز)
الحفارة «NWD-50» بحقل العطشان. (شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز)
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