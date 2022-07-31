الدبيبة يشكل لجنة تحقيق مع إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق إداري مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، في آلية تشكيل لجان الإشراف على موسم الحج الحالي، دون مراعاة المعايير الواجب اتباعها في تشكيل مثل هذه اللجان.

وتضم لجنة التحقيق الإداري التي شكلها الدبيبة بموجب قراره رقم (311) لسنة 2022 ونشرتها منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، كلًا من وزير الحكم المحلي (رئيسًا)، وعضوية كل من وزير الرياضة ووكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء، وعبدالفتاح رجب الفاضلي عضوًا ومقررًا.

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ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار التحقيق إداريًا مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في آلية تشكيل لجان الإشراف على موسم الحج للعام 2022، دون مراعاة المعايير الواجب اتباعها في تشكيل مثل هذه اللجان». وطالبت المادة الثالثة من القرار اللجنة المشكلة بـ«إحالة محاضر التحقيق مرفقة بتقرير بالخصوص فور الانتهاء من أعمالها، للعرض على رئيس مجلس الوزراء».