Atwasat

باحث بمركز الأهرام: الساسة الليبيون «يلعبون الورق» ويخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 02:59 مساء
باحث بمركز الأهرام: الساسة الليبيون «يلعبون الورق» ويخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج
باشاغا والدبيبة. (أرشيفية: بوابة الوسط)
alwasat radio

اعتبر باحث سياسي مصري أن «الساسة الليبيين يلعبون لعبة الورق، وبالتالي يخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج»، وذلك في تحليل للمشهد السياسي الليبي، رأى فيه أن «كافة السيناريوهات محتملة إلا سيناريو واحد، وهو أن هناك عملية سياسية واضحة الملامح يمكن أن تفضى إلى شيء ما».

وذهب أحمد عليبة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى القول إن «المعادلات الحالية في المشهد الليبي ليست نهاية المطاف، لكن الدورة الحالية قد تكون من مميزاتها تقارب المكونات العسكرية الليبية»، وهو ما اعتبره «فرصة قد يكون من المهم استثمارها».

وقال، في تحليل نشره المركز، إن التقارب بين المكونات العسكرية يتوقف على دوافعه التي ستكشف لاحقًا، ما إذا كان تقاربًا تكتيكيًا أم استراتيجيًا، لكن فى الأخير دفعها إلى الأمام سيحول الفصائل المسلحة والميليشيات إلى فخار يكسر بعضه بعضًا».

تقارب المكونات العسكرية الليبية
وفي إشارة نحو هذا التقارب بين المكونات العسكرية في شرق البلاد وغربها، أعلنت رئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة الأسبوع الماضي التحضير لاجتماع تقابلي في بنغازي مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

جاء ذلك بعدما استضافت العاصمة طرابلس يوم 18 يوليو الجاري، اجتماعًا لأعضاء (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، رأى عليبة أن «مسار تقارب المجلسين (النواب والدولة) للوصول للقاعدة الدستورية والتوافق على المناصب السيادية قد تراجع»، لكنه قال: «هذا المسار قد يعيد حساباته ويتوصل لصفقة ما، إلا أنه لا يزال فى مرحلة قراءة الخريطة الراهنة وتداعياتها».

- وليامز: الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة
- عقيلة صالح: حكومة باشاغا يجب أن تعطى الفرصة لمدة 3 أشهر بحد أدنى
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

وفي آخر تصريحاتها قبل مغادرة منصبها، وصفت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، الطبقة السياسية في ليبيا بأنها «انتهازية»، قائلة: «على مدى عملي على الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، أستطيع أن أصف الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة».

وأوضحت وليامز، خلال لقاء مع قناة «الحدث»، أنها حذرت «الجميع» بعد إلغاء الانتخابات ومن أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة الكراسي الموسيقية بدلًا عن إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات، وأنها «ستأخذ تلك الكعكة وتوزعها بين أفرادها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟

ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟
مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال ...
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا

ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
75 إصابة و147 حالة شفاء جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
75 إصابة و147 حالة شفاء جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية
تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. ...
«تكتل فزان» يعلق على انتهاء مهمة وليامز
«تكتل فزان» يعلق على انتهاء مهمة وليامز
المنفي يبحث تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية
المنفي يبحث تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
المنقوش تشيد بجهود القائم بالأعمال اليوناني خلال فترة عمله في ليبيا
المنقوش تشيد بجهود القائم بالأعمال اليوناني خلال فترة عمله ......
الدبيبة يشكل لجنة تحقيق مع إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
الدبيبة يشكل لجنة تحقيق مع إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج ......
باحث بمركز الأهرام: الساسة الليبيون «يلعبون الورق» ويخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج
باحث بمركز الأهرام: الساسة الليبيون «يلعبون الورق» ويخلطون ......
المنفي يبحث تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية
المنفي يبحث تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية...
«تكتل فزان» يعلق على انتهاء مهمة وليامز
«تكتل فزان» يعلق على انتهاء مهمة وليامز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط