المنفي يبحث تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية خلال لقاء مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح الدين النمروش، وآمر «اللواء 444 قتال» المقدم محمود حمزة.

يشار إلى أن القائد الأعلى للجيش، وفق خارطة الطريق في جنيف، هو المجلس الرئاسي الذي يتشكل من المنفي ونائبيه عبدالله اللافي موسى الكوني.