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المنفي يبحث تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 02:52 مساء
المنفي يبحث تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقاء مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وآمر اللواء 444 قتال في طرابلس، 31 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية خلال لقاء مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح الدين النمروش، وآمر «اللواء 444 قتال» المقدم محمود حمزة.

يشار إلى أن القائد الأعلى للجيش، وفق خارطة الطريق في جنيف، هو المجلس الرئاسي الذي يتشكل من المنفي ونائبيه عبدالله اللافي موسى الكوني.

تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية
وتطرق اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، سبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.

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