75 إصابة و147 حالة شفاء جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 75 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 147 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية وفيات جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 262 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبينت سلبية 187 عينات، وإيجابية 75 عينة بنسبة 28.62% من إجمالي العينات المفحوصة. وكانت العاصمة طرابلس هي الأكثر تسجيلًا لإصابات بالفيروس يوم السبت، بواقع 35 حالة.

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وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 504 آلاف و824 حالة، بينها 496 ألفًا و842 شفاء، و1551 نشطة، 6431 وفاة.

إجراءات احترازية في طرابلس

ورفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض التصنيف الوبائي لمنطقة طرابلس إلى المستوى الثالث، موصيًا بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية فيها من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والتباعد الجسدي، وغيرهما.

وجاءت توصية المركز ضمن تقريره الوبائي الصادر، الثلاثاء، عن الفترة من 15 إلى 21 يوليو، الذي لاحظ ظهور بؤر وبائية جديدة في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مدللًا على ذلك بارتفاع عدد المناطق التي ضربها الوباء هذا الأسبوع لتشمل الغرب والشرق والجنوب، علاوة على أن استمرار مؤشر التكاثر عند 1.3 دليل على استمرار الفيروس، وفق المركز.