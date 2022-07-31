«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين على ساحل درنة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة هذا اليوم على ساحل درنة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر .
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية بينما تكون غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و27 درجة مئوية.
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