«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة هذا اليوم على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرياح بحرية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.