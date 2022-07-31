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انخفاض السعر الرسمي للدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 10:02 صباحا
انخفاض السعر الرسمي للدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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هبط سعر صرف الدولار بمقدار قرشين خلال تعاملات، اليوم الأحد، في السوق الرسمية مسجلًا 4.84 دينار، مقارنة بـ4.86 دينار، الخميس الماضي. 

وتراجع سعر اليورو بمقدار قرشين في مستهل تعاملات الأسبوع، مسجلًا 4.95 دينار مقابل 4.97 دينار نهاية الأسبوع الماضي،فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 5.92 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي لكل منهما ليسجلا 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار، على الترتيب.

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