سقوط مدرجات بنادي الاتحاد أثناء الاحتفال بلقب الدوري.. وإصابات بين المشجعين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي إن بعض المدرجات سقطت على مشجعين لنادي الاتحاد في مقر النادي بطرابلس أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري مساء السبت.

وأشار علي، في تصريح صحفي، مساء السبت، إلى وجود اصابات في صفوف المواطنين المحتفلين.

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وقبل ذلك، قامت مديرية أمن طرابلس إنها تتولى تأمين الجماهير الرياضية داخل ميدان الشهداء عقب انتهاء المباراة الفاصلة المحددة لبطل الدوري الليبي في نسخته الـ47، التي انتهت بفوز «الاتحاد» على «الأهلي طرابلس»، مساء السبت.

وفاز «الاتحاد» بهدفين مقابل هدف واحد في المبارة الفاصلة على ملعب «رادس» بتونس ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة، ويحقق اللقب الثامن عشر.

جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري في طرابلس، 30 يوليو 2022.

جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري في طرابلس، 30 يوليو 2022.

جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري في طرابلس، 30 يوليو 2022.

جانب من احتفالات جماهير الاتحاد بلقب الدوري في طرابلس، 30 يوليو 2022.