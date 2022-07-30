باشاغا: استخدام القوة للاستمرار في السلطة «إرهاب».. وسنفعل كل اللازم لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن «استخدام القوة للاستمرار في السلطة نوع من الديكتاتورية والإرهاب، لن نقبل به أبدا، ولن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبين بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال».

رسالة باشاغا للمعارضين لحكومته

وأضاف باشاغا، في كلمة تهنئة لمناسبة السنة الهجرية الجديدة، مساء اليم السبت: «أقول للمتخوفين من إجراءات الحكومة الليبية إننا لم نأت للانتقام أو تصفية الحسابات بل من أجل الوطن ورد الاعتبار للمواطن الذي يعاني من الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود، ونبنى الدولة بسواعد المؤيدين، وبتعاون المعارضين، فنحن أمام تحد وطني».

- عقيلة صالح: حكومة باشاغا يجب أن تعطى الفرصة لمدة 3 أشهر بحد أدنى

- نورلاند للدبيبة وباشاغا: مسألة الشرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات

- «أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

وتابع: «من كان ولائه للأشخاص أو مصالحه الشخصية وباع الوطن بالدينار والدولار فهذا قراره، لكن لن نفرط في ليبيا للسماسرة والفاسدين، الذين يعتقدون أنهم يستطعيون الحكم بالسلاح».

باشاغا: هكذا نهيئ الظروف للانتخابات

وشدد باشاغا على أن حكومته ستعمل بقوة من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، ومن ذلك: المصالحة الوطنية ونبذ الفرقة والتطرف وإعلاء الروح الوطنية، مشددا: «لن نضيع الوقت في محاسبة بعضنا البعض، فالوطن لا يحتمل مزيدا من الصراعات.. فنحن نمد أيدينا للجميع».

وقال إن حكومته «لم ولن تسمح بالانقسام الوطني ؛قد حرصت على جمع شتاته، ولم نستخدم القوة يوما ولم نقفل الطرق ولم نقتحم المنازل والمساكن، ولم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا، بل بالعكس فتحنا كل طرق التواصل مع المعارضين، وقد سلمنا سلطاتنا سابقا بالطرق السلمية بدون أي مزايدة أو مناروة، لا عن اقتناع بجدارة الحكومة التي تولت السلطة من بعدنا، بل إيمانا بالتداول السلمي على السلطة».