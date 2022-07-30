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بالصور.. حادث تصادم لشاحنة خضروات في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 11:24 مساء
بالصور.. حادث تصادم لشاحنة خضروات في أجدابيا
آثار حادث التصادم الذي وقع لشاحنة في أجدابيا، 30 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
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وقع حادث تصادم لشاحنة تنقل خضروات في مدينة أجدابيا صباح اليوم السبت، مما تسبب في وقوع أضرار مادية دون حدوث خسائر في الأرواح.

وقالت مديرية أمن أجدابيا إن الخادث وقع في تمركز ال40 عند حوالي الساعه السابعة صباحاً، وذلك أثناء قيام اعضاء البوابه بأعمالهم الإعتيادية من أعمال تفتيش وفحص لإجراءات المركبات الماره على الطريق العام.

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وأخطرت المديرية فرع هيئة السلامة الوطنية اجدابيا الذين انتقلوا على الفور لمكان الحادث وقاموا باعمال غسيل للطريق، فيما جرى تكليف شركة الدار البيضاء لمواصلة أعمال التنظيف.

آثار حادث التصادم الذي وقع لشاحنة في أجدابيا، 30 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
آثار حادث التصادم الذي وقع لشاحنة في أجدابيا، 30 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
آثار حادث التصادم الذي وقع لشاحنة في أجدابيا، 30 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
آثار حادث التصادم الذي وقع لشاحنة في أجدابيا، 30 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
آثار حادث التصادم الذي وقع لشاحنة في أجدابيا، 30 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
آثار حادث التصادم الذي وقع لشاحنة في أجدابيا، 30 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
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