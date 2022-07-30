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عقيلة صالح: الانتخابات هي الحل.. لكن لا بد من حكومة تسيرها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 09:28 مساء
عقيلة صالح: الانتخابات هي الحل.. لكن لا بد من حكومة تسيرها
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال المقابلة مع قناة «فرانس 24»، 19 يوليو 2022. (صورة من الفيديو)
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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن السعى للوصول إلى الانتخابات يحل المشاكل الرهنة في ليبيا، «لكن لا بد من وجود حكومة تسير هذه الانتخابات، فلا يعتقد أن تكون الانتخابات عادلة ورئيس الحكومة (الدبيبة) هو أحد المرشحين للرئاسة».

وأضاف صالح، في مقابلة مع قناة «فرانس 24» أمس الجمعة، أن« الحل في ليبيا هو (وقف) التدخل الخارجي، فمن يقول إن هناك حكومة موازية هو بعض الدول، ولولا تعاملها مع الدبيبة لم يكن هناك انقسام، ومن هؤلاء الأمم المتحدة».

عقيلة: يجب التعامل مع باشاغا
وتابع: «لو يحترم المجتمع الدولي إرادة الليبيين لتعامل مع باشاغا وأوقف التعامل مع الدبيبة.. فلأول مرة تأتي حكومة بتوافق ليبي-ليبي، وليس بتدخل خارجي».

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مصروفات حكومة الدبيبة محل جدل
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة صرفت أكثر من 120 مليار دينار، مضيفًا أن الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تحدث عن أن المبلغ يصل إلى 165 مليار، وعلى الرغم من ذلك لا يزال المواطن يعاني حتى الآن.

وعن الاشتباكات المسلحة في طرابلس، قال رئيس مجلس النواب: «ستحل هذه المشكلة لو كانت هناك حكومة لا تتعارض مع متطلبات الشعب. لو وجدت حكومة واحدة ستنتهي هذه المجموعات المسلحة التي يجب أن تحل وتوزع على جهات الدولة، فالمجموعات المسلحة تدعم جهارًا نهارًا من جانب الدبيبة».

وأضاف أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب في ليبيا، وقد حدد مدة ولاية حكومة الدبيبة بتاريخ 24 ديسمبر 2021، لكن الدبيبة لم يوفِ بتعهده لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤدي إلى انعدام الثقة.

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