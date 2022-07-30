Atwasat

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 07:15 مساء
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها
صورة مجمعة تضم كل من الدبيبة وحفنر. (الإننرنت)
alwasat radio

كشفت دورية «أفريكا إنتلجنس» محادثات سرية في دبي بين ممثلين لريس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وممثلين لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، يقوم بموجبها الدبيبة بتعيين عدد من ممثلي حفتر في مناصب وزارية رئيسية، إذا ما جرى الاتفاق بين الطرفين.

وقال تقرير للدورية إن الدبيبة عازم على البقاء على رأس السلطة التنفيذية، مشيرة إلى سفر نجل حفتر (صدام) إلى دبي للتفاوض مع مبعوث الدبيبة على عدة مناصب رئيسية في حكومة معدلة في المستقبل.

محاولة الدبيبة تفكيك تحالف باشاغا
وأضاف التقرير أن الدبيبة يحاول تفكيك تحالف رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وذلك في وقت يواجه فيه الدبيبة ضغطا عسكريًا متزايدًا حول طرابلس.

وأشار التقرير إلى تعيين الدبيبة فرحات بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وقالت إن بن قدارة «هو مستشار مقرب من المشير خليفة حفتر الذي هو أحد أعمدة ما سمته (التحالف الشرقي) والآن، مقابل الاحتفاظ به على رأس السلطة التنفيذية، تعهد الدبيبة بتقديم عدة مناصب وزارية رئيسية لعشيرة حفتر» .

ما الوزارات التي يريدها فريق حفتر؟
ونقلت «أفريكا إنتلجنس» عن مصادر خاصة بها، القول إن جولة مفاوضات سرية للغاية جرت في دبي في الفترة من 20 إلى 23 يوليو الجاري، لمحاولة التوصل إلى اتفاق يسمح لمعسكر حفتر بتعيين وزراء: المالية والتخطيط والدفاع وربما الخارجية. وكذلك، وعلى وجه الخصوص، منصبا نائبي رئيس الوزراء اللذين يمثلان برقة (شرقًا) وفزان (جنوبًا).

وأضاف التقرير: «ستكون هذه قيادة سلطة أكبر بكثير مما حصل عليه حفتر سابقًا داخل حكومة باشاغا، التي لا تزال مدعومة رسميًا من حفتر».

من يرعى هذه المحادثات ومن يشارك فيها؟
وقالت «أفريكا إنتلجنس» إن هذه المحادثات «جرت تحت رعاية أجهزة المخابرات الإماراتية، التي تحاول عبثًا منذ شهور الترويج لصفقة الدبيبة - حفتر».

وأضافت: «حضر مبعوث رئيس مجلس الوزراء محمد عادل جمعة ومستشاره أحمد الشركسي أحد أقاربه. واستعار الاثنان الطائرة الرئاسية من طراز إيرباص A340، المخصصة عادة للدبيبة أو لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي».

- الدبيبة لعمداء بلديات: تغيير إدارة مؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية
- الرابحون والخاسرون من «صفقة» عودة إنتاج النفط الليبي
- تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟
- الخارجية الأميركية تعلق على قرار محكمة فرجينيا ضد حفتر

وأشارت إلى أن حفتر مثله نجله ومستشاره (صدام حفتر)، الذي بحسب بعض المصادر كان يتصرف بمبادرة منه. كان يحيط به الليبي المقيم في دبي، أحمد العشيبي، الذي يشار إليه أحيانًا باسم «ممول أبناء حفتر».

والعشيبي هو شخصية مركزية في النظام الاقتصادي والنقدي لشرق ليبيا، ويمارس تأثيرًا غير مباشر، ولكنه كبير على عديد البنوك التجارية في برقة.

حاجة قوات القيادة العامة للمال
وتقول الجريدة إن وجود العشيبي على طاولة المفاوضات تفسره «الاحتياجات المالية الملحة للجيش الوطني الليبي، الذي يجب أن يجد طريقة لسداد مليارات الدنانير المقترضة من البنوك في شرق البلاد، بينما تمكنت أيضًا من دفع فواتير مجموعة «فاغنر»، المجموعة شبه العسكرية الروسية التي تدعم الجيش الليبي منذ العام 2019. ولذلك ركز ممثلو حفتر على وزارتي المالية والتخطيط».

في الوقت الحالي، لم تؤدِ هذه المفاوضات إلى اتفاق ملموس، فالمعسكر الشرقي أراد جعل وجوده محسوسًا للدبيبة، وذكَّره بقدرتهم على إحداث مشاكل في قلب العاصمة طرابلس.

اشتباكات مسلحة في طرابلس وحولها 
وتقول الجريدة إنه «في 22 يوليو، وبينما كانت المحادثات جارية، شنت ميليشيات طرابلس، الردع والنواصي المؤيدة لباشاغا، هجومًا ضد القوة التي يقودها أيوب أبو راس المتحالف مع الدبيبة، وقاموا باقتحام مقر المجموعتين المسلحتين في الزاوية، والدهماني وسط طرابلس».

وترى  «أفريكا إنتلجنس» أن «إطلاق النار الكثيف هذا، وهو الأخطر منذ عدة أشهر، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة نحو خمسين آخرين، مما يقوض وعد الدبيبة بالحفاظ على السلام في المدينة».

وتوقعت أن تحاول المجموعات المسلحة المؤيدة للدبيبة الاستقلال عن الدبيبة إذا ما تحالف مع حفتر ونفذ الاتفاق الذي جرى في دبي، خاصة أن تلك المجموعات ترى أن أي «تحالف مع حفتر خطًا أحمر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي «سداسي التتويج»

شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي...
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
طاقم تحكيم صربي لمباراة التتويج بين الأهلي طرابلس والاتحاد

طاقم تحكيم صربي لمباراة التتويج بين الأهلي طرابلس والاتحاد
مناصرو التيار الصدري يعلنون اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي

مناصرو التيار الصدري يعلنون اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا

ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
التومي: تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي تأمين العاصمة أثناء مباراة «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»
التومي: تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي تأمين العاصمة أثناء ...
6 خطوات من حكومة الدبيبة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي
6 خطوات من حكومة الدبيبة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ...
عقيلة صالح: الانتخابات هي الحل.. لكن لا بد من حكومة تسيرها
عقيلة صالح: الانتخابات هي الحل.. لكن لا بد من حكومة تسيرها
عميد بلدية سرت ينفي إغلاق الطريق الساحلي
عميد بلدية سرت ينفي إغلاق الطريق الساحلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
بالصور.. حادث تصادم لشاحنة خضروات في أجدابيا
بالصور.. حادث تصادم لشاحنة خضروات في أجدابيا...
مديرية أمن طرابلس تؤمن احتفالات الجماهير بعد فوز الاتحاد بلقب الدوري (صور)
مديرية أمن طرابلس تؤمن احتفالات الجماهير بعد فوز الاتحاد ......
عقيلة صالح: حكومة باشاغا يجب أن تعطى الفرصة لمدة 3 أشهر بحد أدنى
عقيلة صالح: حكومة باشاغا يجب أن تعطى الفرصة لمدة 3 أشهر بحد ......
عميد بلدية سرت ينفي إغلاق الطريق الساحلي
عميد بلدية سرت ينفي إغلاق الطريق الساحلي...
عقيلة صالح: الانتخابات هي الحل.. لكن لا بد من حكومة تسيرها
عقيلة صالح: الانتخابات هي الحل.. لكن لا بد من حكومة تسيرها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط