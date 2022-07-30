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6 خطوات من حكومة الدبيبة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 08:17 مساء
6 خطوات من حكومة الدبيبة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي
جانب من اجتماع وزارة الحكم المحلي مع المعنيين بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي، 30 يوليو 2022.(وزارة الحكم المحلي)
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كشفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن ست خطوات سيتم من خلالها تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وهذه النقاط، هي:
أولا، حصر كافة المواقع والمشاريع السكنية التابعة للأجهزة التنفيذية.

ثانيا، تحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة والغير مقتحمة.

ثالثا، تحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60٪ وكذلك الوحدات السكنية اللتي نسب الإنجاز فيها تقل 60٪.

رابعا، تحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع السكنية.

خامسا، تحديد مشاريع الوحدات السكنية التي تم البدء في إنجازها على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها.

ساسا، تحديد المساكن الأرضيه المتاحة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

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وقالت الحكومة، في بيان لوزارة الحكم المحلي، إن هذه النقاط جرت مناقشتها خلال اجتماع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير الإشراف والشؤون الفنية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إسماعيل أبوزيد، اليوم السبت.

انعقاد دائم للمعنيين بتنفيذ المبادرة حتى الانتهاء منها
والتومي هو أيضا رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، فيما ضم الاحتماع وزير الشباب عضو اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة فتح الله الزني، بحضور أمين سر اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة هشام بن يوسف ورئيس اللجنة الفنية رجب الدالي.

وشدد التومي على ضرورة أن تكون فرق العمل بالأجهزة التنفيذية المعنية بالمبادرة في حالة انعقاد دائم حتى إنجازها والانتهاء منها. 

جانب من اجتماع وزارة الحكم المحلي مع المعنيين بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي، 30 يوليو 2022.(وزارة الحكم المحلي)
جانب من اجتماع وزارة الحكم المحلي مع المعنيين بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي، 30 يوليو 2022.(وزارة الحكم المحلي)
جانب من اجتماع وزارة الحكم المحلي مع المعنيين بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي، 30 يوليو 2022.(وزارة الحكم المحلي)
جانب من اجتماع وزارة الحكم المحلي مع المعنيين بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي، 30 يوليو 2022.(وزارة الحكم المحلي)
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