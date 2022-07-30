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التومي: تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي تأمين العاصمة أثناء مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 07:16 مساء
التومي: تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي تأمين العاصمة أثناء مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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أكد وزبر الداخلية المكلف بدر الدين التومي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي بوضع خطة تأمين متكاملة من عناصر الأمن الرياضي لمتابعة مباراة كرة القدم بين فريقي الاتحاد والأهلي مساء اليوم السبت، وهي المحددة للفائز بلقب الدوري الليبي.

وزار التومي صباح اليوم مقر الإدارة العامة للدعم المركزي. وكان في استقباله مدير الإدارة اللواء محمد فتح الله ومعاونه وعدد من الضباط بالإدارة، حسب بيان للوزارة.

متابعة ميدانية لإعادة تأهيل مقر إدارة الدعم المركزي
وقام التومي بجولة ميدانية شملت مكونات الإدارة بما في ذلك الأرشيف الإداري. كما اطلع على الأعمال القائمة لإعادة تأهيل الإدارة وعودة الحياة بها بعد تعرها للاضرار نتيجة الاشتباكات السابقة.

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واستمع لشروح وافية خلال الاجتماع الذي عقده داخل الإدارة حول الاحتياجات التشغيلية وبعض التجهيزات الخاصة بالعاملين حتى يستنى القيام بالمهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

مناقشة مشكلة إدارة الدعم المركزي
وشدد التومي على ضرورة حل المشاكل التي تواجه سير العمل في إدارة الدعم المركزي، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية والعاجلة للإدارة، فضلا عن ضرورة دعم معهد التدريب من أجل تنفيذ الدورات التدريبية التخصصية. 

وأشاد الوزير المكلف بـ «المجهودات الأمنية التي تبذلها هذه الإدارة مع باقي المكونات الأمنية التابعة للوزارة في حفظ الأمن».

عناصر الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
عناصر الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
التومي أثناء تفقده الإدارة العامة للدعم المركزي، 30 يوليو 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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