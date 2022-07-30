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علي القطراني يبحث احتياجات بلدية الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 06:05 مساء
علي القطراني يبحث احتياجات بلدية الكفرة
علي القطراني يبحث مع عضو المجلس البلدي الكفرة احتياجات البلدية، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم السبت، مع عضو المجلس البلدي الكفرة رئيس اللجنة التأسيسية للمنطقة الحرة بالكفرة مفتاح خليل الزوي، أوضاع البلدية واحتياجاتها فيما يتعلق بمشاريع الطرق، ومنها طريق الكفرة أبوزريق التي تمتد على مسافة 225 كيلومترًا، الذي اُنجز منه 30 كيلومترًا حتى الآن بدلًا عن 90 كيلومترًا.

وتطرق اللقاء، الذي عقد بمكتب القطراني في مدينة بنغازي، بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، إلى ملف الوقود، حيث أوضح الزوي أنه متوافر في محطات الوقود بما يكفي لاحتياجات المواطنين بالبلدية، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وقال الزوي إن المشاريع القائمة بالمدينة تحتاج إلى تزويدها بالوقود عبر مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط حفاظًا على استمرارية العمل بهذه المشاريع.

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إنشاء المنطقة الحرة الكفرة.
وتطرق اللقاء إلى إصدار قرار بإنشاء المنطقة الحرة الكفرة عن طريق رئاسة الوزراء بالحكومة المكلفة، إضافة إلى استحداث فروع لأجهزة الدولة الخاصة بالمنافذ في مدينة الكفرة، في مقدمتها جهازا الجوازات والجمارك.

بدوره، أكد القطراني ضرورة توفير احتياجات بلدية الكفرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود للشركات المنفذة لمشاريع البلدية، بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، كما أوضح أن إصدار قرار بإنشاء المنطقة الحرة الكفرة سيكون ضمن بنود اجتماع رئاسة الوزراء المقبل.

علي القطراني يبحث مع عضو المجلس البلدي الكفرة احتياجات البلدية، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
علي القطراني يبحث مع عضو المجلس البلدي الكفرة احتياجات البلدية، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
علي القطراني يبحث مع عضو المجلس البلدي الكفرة احتياجات البلدية، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
علي القطراني يبحث مع عضو المجلس البلدي الكفرة احتياجات البلدية، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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