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وفاة رئيس إدارة معهد النفط السابق.. والمؤسسة تنعيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 05:36 مساء
وفاة رئيس إدارة معهد النفط السابق.. والمؤسسة تنعيه
رئيس لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب الراحل، علي الخروبي. (مؤسسة النفط)
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نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، رئيس لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب السابق، علي الخروبي، الذي توفي بعد معاناة مع المرض.

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة علي الخروبي رئيس لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب السابق بعد معاناة مع المرض».

وأشادت بالخروبي قائلة: «يعتبر قامة من قامات قطاع النفط، ورجلًا من رجال الوطن المخلصين، تميز بأخلاقه الكريمة وطيب معاشرته، وحرصه الشديد على بناء الوطن، وساهم صحبة رفاقه بمعهد النفط للتأهيل والتدريب بتخريج عديد الدفعات من طلبة المعهد في مختلف التخصصات الفنية بصناعة النفط والغاز، وهم من يديرون عجلة القطاع الآن في مختلف الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط».

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