نصائح وتطمينات من المقريف حول امتحانات شهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، عدة نصائح إلى الطلاب المقبلين على إجراء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

ونصح المقريف الطلاب بقراءة الأسئلة بعناية وتروٍ، والإجابة على الأكثر تذكرًا أولًا، على أن يبدؤوا من الأسهل وصولًا إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مع ضرورة التحقق من الإجابات ومراجعتها بشكل كامل، وفق ما نقلت عنه الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وطمأن الوزير الطلاب بأن أسئلة الامتحانات ستراعي المستويات المختلفة، وستكون ضمن ما جرت دراسته في المقررات الدراسية.

ويتقدم لأداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 169 ألفًا و140 طالبًا وطالبة، بينهم 75 طالبًا وطالبة تعليم ديني، وتجرى الاختبارات داخل 11 ألفًا و326 قاعة اختبار.