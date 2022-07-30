تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة تعليماته إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول الرواتب الموحد.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء إلى رؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها.

اعتماد جدول الرواتب الموحد

واعتمد الدبيبة في 18 يونيو الماضي الجدول الموحد للرواتب، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

- الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد

- حكومة الوحدة الوطنية تكلف وزارة المالية بتحديد الأثر المالي لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

ونص البند الأول من القرار رقم «540»، على أن «يعمل بجدول الرواتب الموحد وفقًا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2021». وفي الفقرة الثانية من القرار، تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.

بينما نص القرار في الفقرة الثالثة، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية، للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.

وتوقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك في فبراير الماضي، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.