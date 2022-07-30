الحرس البلدي بنغازي: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الحرس البلدي في بنغازي ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الفترة السابقة أثناء جولاتها التفتيشية على المحال التجارية والأسواق التجارية.

وأشار المركز الإعلامي للجهاز، في بيان، إلى أن الحملات التي نفذتها الدوريات التابعة للفرع أسفرت عن ضبط كميات كبيرة الأدوية، والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وعلى الفور جرت مصادرتها وإتلافها.

مخالفات في بنغازي

ونوه إلى «تحرير العديد من مخالفات، شملت فتح محل قبل الحصول على ترخيص القانوني، وتوظيف عمالة دون إجراءات صحية وقانونية وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات وغيرها الكثير».

مواد غذائية منتهية الصلاحية في بنغازي، 30 يوليو 2022. (الحرس البلدي بنغازي)

مواد غذائية منتهية الصلاحية في بنغازي، 30 يوليو 2022. (الحرس البلدي بنغازي)

مواد غذائية منتهية الصلاحية في بنغازي، 30 يوليو 2022. (الحرس البلدي بنغازي)