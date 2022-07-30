مجلس الأمن يطالب السلطات الليبية بخطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا قرار مجلس الأمن الصادر أول من أمس الخميس السلطات الليبية إلى «اتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين».

وأكد القرار الذي يحمل رقم 2647 أهمية معالجة الأسباب الجذرية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مرحبًا «بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين».

وحث مجلس الأمن على «التخفيف بشكل عاجل من معاناة جميع الأشخاص في ليبيا من خلال تسريع إيصال الخدمات العامة إلى جميع أنحاء البلاد وحث جميع الأطراف على السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق».

العفو الدولية تحدثت عن «جحيم» مراكز الاحتجاز

وفي مطلع هذا العام، طالبت منظمة العفو الدولية بـ«الكف عن التعاون في إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا»، مشيرة إلى ظروف احتجاز وصفتها بـ«الجحيم» يتعرض لها المهاجرون العائدون من عرض البحر إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

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وفي آخر موقف أوروبي، قالت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الفدرالية الألمانية، لويز أمتسبرغ، يوم الجمعة إن «حرس السواحل الليبي ليس شريكًا موثوقًا به للاتحاد الأوروبي»، داعية إلى ضرورة «مواصلة المحادثات مع ليبيا وعملية برلين لتسوية النزاعات في ليبيا بشكل مكثف، بهدف واضح هو وضع حد للظروف القائمة في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الليبية»