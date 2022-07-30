الأرصاد تحذر الصيادين بالساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى بحرية على ساحل زوارة، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها، تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و 28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم ويوم الغد على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية على ساحل الخليج وبنغازي، بينما تكون غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل اليوم وغدًا إلى 25 عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و27 درجة مئوية.
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