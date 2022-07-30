الأرصاد تحذر الصيادين بالساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى بحرية على ساحل زوارة، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها، تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و 28 درجة مئوية.