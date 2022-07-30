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مجلس الأمن يطالب بالاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات الليبية.. ويتحدث عن «العقوبات»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 09:52 صباحا
مجلس الأمن يطالب بالاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات الليبية.. ويتحدث عن «العقوبات»
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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حث مجلس الأمن المؤسسات السياسية الليبية ومن وصفهم بـ«أصحاب المصلحة الرئيسيين» على «الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، بطريقة شفافة وشاملة». 

وأشار المجلس في قراره رقم 2647 الصادر أول من أمس الخميس إلى أن «التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لسنة 2011، بصيغتها المعدلة بالقرارات اللاحقة، تنطبق على الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أنهم يشاركون أو يقدمون الدعم لأعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات».

قرار مجلس يركز على الوضع السياسي والأمني في ليبيا
وركز القرار رقم 2647 على الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الديمقراطي.

- ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا 
- مجلس الأمن يدعو لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة في ليبيا 
- شاهد في «وسط الخبر»: جلسة بلا نتائج لمجلس الأمن حول ليبيا

وصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر الخميس، بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر، وذلك حتى 31 أكتوبر، كإجراء فني يجري العمل به من سبتمبر 2022 بسبب الخلاف بين القوى الكبرى داخل التجمع الدولي.

وفي يونيو الماضي، انتهت المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة  دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات عامة في البلاد.

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