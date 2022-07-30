العثور على جثة متحللة في ساحل سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر متطابقة العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر عند الكيلو متر 40 شرق مدينة سرت.

وحسب المصادر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» فإن الجثة قد تكاد تكون لأحد المهاجرين غير الشرعيين، وقدفها البحر خلال الفترة الماضية. وعثر عدد من المواطنين كانوا فى نزهة على شاطئ البحر على هياكل عظمية لجثة متحللة، وأبلغوا نقطة الشرطة الأربعين. ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى بن سينا بسرت، جرى واتخاد الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة.