العثور على جثة متحللة في ساحل سرت

أعلنت مصادر متطابقة العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر عند الكيلو متر 40 شرق مدينة سرت.
وحسب المصادر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» فإن الجثة قد تكاد تكون لأحد المهاجرين غير الشرعيين، وقدفها البحر خلال الفترة الماضية. وعثر عدد من المواطنين كانوا فى نزهة على شاطئ البحر على هياكل عظمية لجثة متحللة، وأبلغوا نقطة الشرطة الأربعين. ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى بن سينا بسرت، جرى واتخاد الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة.
أزمة الهجرة غير الشرعية
وتتواصل تداعيات أزمة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية؛ إذ كشفت آخر أرقام صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية إنقاذ 70 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية. كما أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
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