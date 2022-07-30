الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الدواخل ومناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون درجات حرارة في معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على الساحل وتسجل بين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعًا تدريجيًا من مساء غد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.