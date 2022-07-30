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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الدواخل ومناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 09:04 صباحا
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الدواخل ومناطق الجنوب
أجواء صيفية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون  درجات حرارة في معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على الساحل وتسجل بين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعًا تدريجيًا من مساء غد. 

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

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