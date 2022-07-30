«هيومن رايتس» قلقة من الإطار الزمني القصير لعمل بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بالتقرير الثالث للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، مشيرة الى تعاون الحكومة الليبية مع البعثة خلال زياراتها الأخيرة إلى البلاد.

وأوضحت المنظمة الدولية، غير الحكومية اليوم الجمعة، أن عمل البعثة التحقيقي «غير مكتمل»، بينما نرحب بمشروع القرار المقدم في جلسة مجلس الأمن والذي يجدد ولاية بعثة تقصي الحقائق، مثيرة قلقها بشأن الإطار الزمني القصير للغاية المقترح الذي سيمدد التفويض لمدة تسعة أشهر فقط.

ولا تزال أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا محفوفة بالمخاطر مع تفشي الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعات المسلحة، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الماضية، وفق «هيومن رايتس ووتش».

تحذير من استمرار خطر الألغام الأرضية

وحذرت المنظمة من استمرار خطر الألغام الأرضية والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة الناجمة عن عدة موجات من النزاع منذ عام 2011 فصاعدًا وتسببها في أضرار جسيمة للمدنيين وتشريدهم، «فحتى الآن، لم يتم محاسبة أي قادة أو مقاتلين ليبيين أو أجانب مسؤولين عن انتهاكات جسيمة»، بما في ذلك استخدام الألغام المضادة للأفراد خلال حرب طرابلس 2019-2020.

وقالت المنظمة إنه في المقابل لا تزال القيود المفروضة على الجماعات المدنية المحلية والدولية في البلاد سارية، مما يؤدي إلى تكميم أفواه الجماعات المستقلة التي تقوم بعمل حيوي في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

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كما يؤدي العمل التحقيقي الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق دورًا رئيسيًا في دعم مسارات المساءلة عن الانتهاكات السابقة والجارية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا.

وفي الأخير حثت المنظمة المجلس على إظهار التزامه بالمساءلة من خلال دعم تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام واحد على الأقل.