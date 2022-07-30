Atwasat

العقوري: مجلس النواب فى تنسيق وتعاون مستمر مع «الأمة التركي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 12:20 صباحا
العقوري: مجلس النواب فى تنسيق وتعاون مستمر مع «الأمة التركي»
العقوري خلال مشاركته في المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم في القاهرة. (مجلس النواب)
alwasat radio

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دول البلقان بمجلس النواب يوسف العقوري، أن مجلس النواب على تنسيق وتعاون مستمر مع مجلس الأمة التركي، «لما فيه خير للشعبين والبلدين، وصالح منطقة شرق المتوسط، خاصة في هذه الفترة الصعبة».

جاء ذلك خلال لقاء العقوري، عبر التقنية الافتراضية، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية التركية في مجلس الأمة التركي أحمد يلدز، حيث تناول اللقاء أبرز الموضوعات التي تهم الجانبين، بحسب بيان لمجلس النواب الجمعة.

العقوري: «النواب» يولي أولوية قصوى لقضية الشبان الليبيين المسجونين في إيطاليا

وأكد العقوري عمق العلاقات بين البلدين و«القائمة على الاحترام المتبادل والحرص على المصالح المتبادلة»، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب التجاري والعلمي وتشجيع الشراكات بين الجامعات والبلديات وأيضا على الجانب الثقافي.

وجدد دعوته للشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا، مبدياً ترحيبه بالشركات التركية للمساهمة في الاستثمار في ليبيا .

من جانبه أكد «يلدز»، حرص بلاده على علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا في جميع المجالات، مضيفاً أن العمل جارٍ على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا، كما أكد أهمية التعاون على المستوى البرلماني من أجل تعزيز العمل على الملفات ذات الاهتمام المشترك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب
فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»

فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»
صداع السلاح

صداع السلاح
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني

جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي
طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل

طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف

جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مفوضة حقوق الإنسان الألمانية: حرس السواحل الليبي ليس شريكا موثوقا به للاتحاد الأوروبي
مفوضة حقوق الإنسان الألمانية: حرس السواحل الليبي ليس شريكا موثوقا...
محكمة فرجينيا تحسم الجدل بشأن القضية المرفوعة ضد حفتر
محكمة فرجينيا تحسم الجدل بشأن القضية المرفوعة ضد حفتر
تقرير أممي يحذر ليبيا من عدم تنويع الصادرات
تقرير أممي يحذر ليبيا من عدم تنويع الصادرات
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
الأمم المتحدة عن انتهاء مهمة وليامز: زنينغا هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر
الأمم المتحدة عن انتهاء مهمة وليامز: زنينغا هو المسؤول إلى حين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
العقوري: مجلس النواب فى تنسيق وتعاون مستمر مع «الأمة التركي»
العقوري: مجلس النواب فى تنسيق وتعاون مستمر مع «الأمة التركي»...
الحبري: قدمنا دراسة عن إعادة النظر في سعر صرف الدينار في ضوء التطورات العالمية
الحبري: قدمنا دراسة عن إعادة النظر في سعر صرف الدينار في ضوء......
وليامز: الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة
وليامز: الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع مصالحها ......
الأمم المتحدة عن انتهاء مهمة وليامز: زنينغا هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر
الأمم المتحدة عن انتهاء مهمة وليامز: زنينغا هو المسؤول إلى ......
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط