العقوري: مجلس النواب فى تنسيق وتعاون مستمر مع «الأمة التركي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دول البلقان بمجلس النواب يوسف العقوري، أن مجلس النواب على تنسيق وتعاون مستمر مع مجلس الأمة التركي، «لما فيه خير للشعبين والبلدين، وصالح منطقة شرق المتوسط، خاصة في هذه الفترة الصعبة».

جاء ذلك خلال لقاء العقوري، عبر التقنية الافتراضية، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية التركية في مجلس الأمة التركي أحمد يلدز، حيث تناول اللقاء أبرز الموضوعات التي تهم الجانبين، بحسب بيان لمجلس النواب الجمعة.

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وأكد العقوري عمق العلاقات بين البلدين و«القائمة على الاحترام المتبادل والحرص على المصالح المتبادلة»، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب التجاري والعلمي وتشجيع الشراكات بين الجامعات والبلديات وأيضا على الجانب الثقافي.

وجدد دعوته للشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا، مبدياً ترحيبه بالشركات التركية للمساهمة في الاستثمار في ليبيا .



من جانبه أكد «يلدز»، حرص بلاده على علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا في جميع المجالات، مضيفاً أن العمل جارٍ على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا، كما أكد أهمية التعاون على المستوى البرلماني من أجل تعزيز العمل على الملفات ذات الاهتمام المشترك.