«تقصي الحقائق» توثق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.. وتحض على محاسبة مرتكبيها

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن مزيد الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا في تقريرها الشامل، الذي يخرج للنور في خضم توتر متزايد ومآزق سياسية مستمرة تسهم في انعدام الأمن والإفلات المستمر من العقاب.

وأعربت البعثة في بيان، عن امتنانها للسلطات الليبية التي دعت مجلس حقوق الإنسان في العام 2020 إلى إنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في ليبيا، الأمر الذي يعكس استعدادها لإقامة دولة مبنية على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وفق موقع الأمم المتحدة.

وجمعت البعثة أدلة إضافية من 103 مقابلات مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وتعاونت البعثة أيضا مع السلطات الليبية بهدف رفع التقارير حول الجهود المبذولة من ليبيا لضمان المساءلة عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

احتجاز واختفاء وعنف جنسي

ويجمع التقرير نتائج تحقيقات البعثة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وتشمل بعض الانتهاكات التي جرى توثيقها الهجمات المباشرة على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعذيب، وانتهاكات الحريات الأساسية، والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأقليات، والنازحين داخليا وانتهاكات حقوق المرأة والطفل.

ودعت البعثة المجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم للسلطات المعنية في ليبيا لإجراء تحقيقات فورية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة المسؤولين عنها، بهدف «وضع حد للإفلات من العقاب السائد في مواجهة الأنماط الواضحة والمستمرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها في كثير من الحالات الميليشيات».

جرائم ضد المهاجرين في ليبيا

وجمعت البعثة مزيد الأدلة التي توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية، وخاصة الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب، هي جرائم لا تزال ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا، وفق البيان.

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كما جمعت بعثة تقصي الحقائق أدلة تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها تحتجز آلاف السجناء، بما في ذلك السجون السرية والخارجة عن القانون. وقد فصلت أكثر من 90 مقابلة مع محتجزين حاليين وسابقين في السجون جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والتعذيب والسجن والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية منذ العام 2016.

جرائم ضد الإنسانية في ترهونة

وركزت البعثة أيضا عملها في مجال التحقيق في جرائم ضد الإنسانية من خلال «الهجوم الواسع النطاق والمنهجي على السكان المدنيين في ترهونة»، وفق البيان.

وقالت البعثة أن «أعمال القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد لأسباب سياسية والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد السكان المدنيين في ترهونة قد استمرت حتى العام 2020».

وأوضحت أن لديها «أسبابا معقولة» للاعتقاد بأنها كشفت عن مواقع جديدة لمقابر جماعية في ترهونة من خلال الاستعانة بتقنيات تكنولوجية متطورة لدى الامم المتحدة، لافتة إلى أهمية اكتشاف مواقع مئات الضحايا الذين ما زالوا في عداد المفقودين وكشف الحقيقة.

وأكدت البعثة أهمية أن يتخذ الانتقال السياسي في ليبيا شكل «عملية مستدامة وشاملة تعالج الإفلات من العقاب، وتضمن استقلال القضاء، وتحترم حرية الرأي والاجتماع والفكر وإشراف الدولة على قطاع الأمن».