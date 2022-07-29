القبض على شخص يحفر داخل المنطقة الأثرية بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار سوسة التابع لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الجبل الأخضر، أمس الخميس، من القبض على شخص متلبسا وهو يقوم بأعمال حفر ونبش داخل المنطقة الأثرية بالمدينة، على ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ولاحظ أعضاء المكتب دخول الشخص للمنطقة الأثرية متسللا من الجهة الجنوبية الشرقية، وبعد مراقبته على مدار أربعة أيام جرى ضبطه، حيث اعترف خلال التحقيق معه بحيازته عدد من القطع الأثرية داخل منزله، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني

وبعد تفتيش المنزل عثر بداخله على مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية من التماثيل والمعدات المعدنية، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة.

آثار وقطع معدنية عثر عليها مع المتهم، 28 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

آثار وقطع معدنية عثر عليها مع المتهم، 28 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

آثار وقطع معدنية عثر عليها مع المتهم، 28 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)