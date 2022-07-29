عقيلة يبحث مع وفد من قبيلة «القطعان» مستجدات الأوضاع في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع عدد من أعيان قبيلة «القطعان عبدالعالي» عديد القضايا الوطنية ومستجدات الأوضاع في البلاد، على ما أعلن، الخميس، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان مقتضب، إن أعيان قبيلة القطعان عبروا خلال اللقاء عن «إدانتهم لأعمال الاعتداء والنهب والتخريب التي طالت مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، وأكدوا دعمهم لمجلس النواب بصفته الجسم المنتخب من الشعب الليبي».

- إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق

- «جمعة الغضب» تعم المدن الليبية

- عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها مطلع الشهر الجاري اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

وآنذاك اعتبر عقيلة أن «إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية»، متهما «أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان»، وحمَّلهم مسؤولية ذلك.

عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبيلة القطعان، 28 يوليو 2022. (عبدالله بليحق)