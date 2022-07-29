«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، غدا السبت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على بعض مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج على ساحل زوارة.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية على ساحل الخليج وبنغازي، بينما يكون شمالية غربية إلى غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل يوم الغد إلى 25 عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر .
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل طبرق.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل المرج والبيضاء وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
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