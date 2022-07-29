«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، غدا السبت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على بعض مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج على ساحل زوارة.

- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.