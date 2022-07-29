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«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة بالدواخل والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 09:43 صباحا
«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة بالدواخل والجنوب
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقي درجات الحرارة حول معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة–جبل نفوسة :
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ظهر يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة على الدواخل، وتسجل تراجعا تدريجيا خاصة من مساء يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عالية يوم الغد.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

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