«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة بالدواخل والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقي درجات الحرارة حول معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة–جبل نفوسة :

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ظهر يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة على الدواخل، وتسجل تراجعا تدريجيا خاصة من مساء يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.