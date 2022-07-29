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«الداخلية» تحصر الاحتياجات التشغيلية لإعادة فتح منفذ غدامس مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 01:03 صباحا
«الداخلية» تحصر الاحتياجات التشغيلية لإعادة فتح منفذ غدامس مع الجزائر
جانب من الاجتماع التحضيري الختامي للجنة المكلفة من قبل وزير ‏الداخلية بشأن منفذ غدامس (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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عقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمراجعة وتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع ‏ الجزائر؛ استعدادا لفتحه.

حضر الاجتماع التحضيري الختامي للجنة المكلفة من قبل وزير ‏الداخلية بهذا الملف، جميع المكونات المعنية بالمنفذ، إضافة إلى مندوبين ‏عن الوزارات المعنية «الداخلية، الخارجية، المواصلات، الصحة‏، الاقتصاد» ومندوبين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية ‏وعضو عن المجلس البلدي غدامس.‏

وتناول الاجتماع مراجعة كافة محاضر الاجتماعات السابقة، وما توصلت ‏إليه اللجنة من المعالجات التي اتخذت حيال الاحتياجات التشغيلية ‏الضرورية على مختلف الأصعدة القانونية والإدارية والفنية والخدمية؛ ‏حتى يكون المعبر بالجاهزية المطلوبة استعدادا لفتحه، وإحالة ‏التوصيات للجهات المعنية لاستكمال ترتيبات التواصل المتبقية.، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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وثمن مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، وفي البيان، المجهودات التي بذلت من قبل اللجنة وكافة العاملين ‏بالمنفذ لتذليل كافة العقبات لإعادة فتح المنفذ بين البلدين بما ‏يعود بالنفع على الجانبين.

وفي 19 مايو الماضي، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط مع ليبيا لأغراض تجارية فقط، والذي سيسمح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين.

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