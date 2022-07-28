«حكومة الوحدة» تقرر السبت عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا باعتبار يوم السبت المقبل 30 يوليو عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

وطالب الدبيبة في قراره مسؤولي كافة المؤسسات والهيئات العامة بمراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

- دار الإفتاء المصرية تعلن السبت المقبل أول أيام العام الهجري الجديد 1444

رؤية هلال شهر محرم

وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء الليبية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر ذي الحجة لهذا العامِ 1443هجري. وأقرت حكومة الوحدة الوطنية يوم السبت المقبل 30 يوليو عطلة رسمية لمناسبة العام الهجري الجديد.

وأكدت دار الإفتاء في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن بعد غدٍ السبت 30 يوليو الجاري هو غرة شهر الله المحرم، للعام الهجري الجديد 1444. مهنئة الليبيين بهذه المناسبة سائلة الله أن يكون العام الهجري الجديد؛ عام خير وبركة، وأمن وسلام ورخاء، على ليبيا وسائر بلاد المسلمين.