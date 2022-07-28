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نورلاند: كل يوم يمر دون اتفاقات بشأن الحكم والانتخابات يهدد أمن الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 09:14 مساء
نورلاند: كل يوم يمر دون اتفاقات بشأن الحكم والانتخابات يهدد أمن الليبيين
جانب من لقاء المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش (السفارة الأميركية على فيسبوك)
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اعتبر المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن «الوضع الحالي بات لا يُحتمل» في ليبيا. وأن «كل يوم يمرّ من دون اتفاقات بشأن الحكم الفعال وإجراء انتخابات يشكل تهديدا لأمن الليبيين وسلامتهم».

جاء ذلك في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» في ختام زيارة نورلاند إلى العاصمة طرابلس اليوم الخميس، والتي التقى خلالها كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

أهداف زيارة نورلاند إلى طرابلس
وقالت السفارة في البيان إن «زيارة السفير نورلاند لطرابلس (جاءت) لبحث الأمن والاستقرار وإعادة التركيز على الانتخابات»، موضحة أنه «تحدث مع نظرائه الليبيين حول أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 16 ليبيا».

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وشدد السفير خلال لقاءاته مع محاوريه في العاصمة طرابلس «على أهمية وضع اللمسات الخيرة على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كخطوة حيوية لإرساء الشرعية الكاملة للحكومة الليبية».

الولايات المتحدة تدعم الليبيين الذين يتوقعون الانتخابات
وأكد نورلاند أن «الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون انتخابات ويطالبون بمحاسبة قادتهم»، معتبرا أنه «لحسن الحظ، تجنبت ليبيا صراعا أوسع نطاقا بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومصراتة».

وتابع: «قبل عام استخدمت مثلا في وصف أهمية الإسراع في تأسيس قاعدة للانتخابات: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، في إشارة إلى الدعوات الملحة الموجهة إلى الأطراف السياسية من أجل المضي نحو الاستحقاق الوطني الذي ينتظره الليبيون.

والتقى نورلاند خلال زيارته إلى طرابلس مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، إضافة إلى «مجموعة صغيرة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعملية الانتخابية» وفق بيان السفارة الأميركية.

جانب من لقاء المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش (السفارة الأميركية على فيسبوك)
جانب من لقاء المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش (السفارة الأميركية على فيسبوك)
جانب من لقاء المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش (السفارة الأميركية على فيسبوك)
جانب من لقاء المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش (السفارة الأميركية على فيسبوك)
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