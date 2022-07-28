في العدد 349: صيف ليبي ساخن.. وانتعاش النفط

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد رقم 349 من جريدة «الوسط»، ونطالع في الصفحة الأولى قصة رئيسية تعالج تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وجاءت بعنوان «صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح».

أما الصفحة الثالثة فنقرأ فيها موضوعين أحدهما بعنوان «جريدة بوليتكو: اقتراح تشكيل حكومة انتقالية شابة في ليبيا». وتحت عنوان «فورين بوليسي» حاولت الإجابة عن السؤال: كيف تؤثر المجموعات المسلحة في الأزمة الليبية؟ نطالع موضوعا رئيسيا في الصفحة الرابعة.

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متى يتوحد الجيش الليبي؟

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع يستبق حلول الذكرى الثانية والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وجاء بعنوان «متى يتوحد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة؟».

أيضا تضم الصفحة الخامسة موضوعا يرصد انتشار متحور كورونا في ليبيا، وجاء بعنوان «مكافحة الأمراض يوصي بفرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس».

روسيا تخنق أوروبا بالغاز

وفي الشؤون العربية والدولية وتحت عنوان «روسيا تخنق أوروبا بالغاز.. وممرات آمنة لتصدير الحبوب»، نطالع موضوعا رئيسيا في الصفحة السادسة.

وبعد التصويت على الدستور الجديد بنعم، نطالع في الصفحة السابعة تقريرا يرصد تطورات المشهد في تونس، وجاء بعنوان «هل تدخل تونس مرحلة جديدة أم يرسخ «سعيد» النظام الرئاسي؟.

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تحذير أممي.. وانتعاش الإنتاج النفطي

وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة تقريرا يرصد تبعات تغيير رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، وجاء بعنوان «انتعاش الإنتاج النفطي.. ووليامز ونورلاند يدخلان دائرة التعليق». وفي الصفحة التاسعة نطالع تقريرا حول تحذير أممي من اعتماد ليبيا على النفط فقط، وجاء بعنوان «ليبيا قد تقع في أزمات اقتصادية نتيجة عدم تنويع الصادرات».

عمداء بلديات: نرفض فتنة المراحل الانتقالية

ومن الاقتصاد إلى البلديات ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعات وأخبار متنوعة منها موضوع رئيسي بعنوان «بعد اجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة.. عمداء بلديات: نرفض فتنة المراحل الانتقالية».

وإلى الثقافة والفن ونقرأ في الصفحة الثالثة عشرة موضوعا عن قصص القيد والحرية.. وجاء بعنوان «في «الحلم الذي ينأى.. هدريز تناقش فنية التشكيل الفضائي». هكذا تصف أستاذة الأدب والنقد بجامعة صبراتة، الناقدة الدكتورة أمينة هدريز الفضاء في ورقة لها حول المجموعة القصصية «الحلم الذي ينأى» للكاتب فتحي نصيب.

من سيكون بطل الدوري الليبي؟

وفي الرياضة تتصدر الصفحتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة تغطية موسعة لنتائج المنافسات السداسية على لقب الدوري الليبي وجاءت بعنوان« الأهلي طرابلس والاتحاد يرفضان فض الدوري». وذلك بعد أن تقررت إقامة مباراة فاصلة بينهما لتحديد بطل النسخة (47).

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