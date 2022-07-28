تعليمات من الدبيبة بتوفير المخصصات المالية لعلاج الأطفال المحقونين بالإيدز

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «تعليماته بتوفير المخصصات اللازمة من وزارة المالية وفق المقترح المدروس والمعتمد من لجنة الميزانية بالوزارة» لعلاج الأطفال المحقونين بالإيدز، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وعقد الدبيبة صباح اليوم الخميس، اجتماعا مع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة، وعدد من المرضى المصابين، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، والاستماع لكافة المشاكل التي تواجههم والتي لم يوضع لها حلول جذرية منذ سنوات.

440 طفلا و20 أُما يعانون من الإصابة بالإيدز

وذكر المكتب الإعلامي «بأن الأطفال المغدورين (المحقونين بالإيدز) يبلغ عددهم 440 طفلا وطفلة و20 أُمًّا، جراء جريمة الغدر التي وقعت بمدينة بنغازي العام 1998». لافتا إلى أن الدبيبة أصدر خلال الاجتماع «تعليماته لوزيرة الخارجية والتعاون الدولية، بضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حقوقا كثيرة فُقدت».

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وسجلت مدينة بنغازي في العام 1998 قضية الأطفال الليبيين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، أثناء ترددهم على مستشفى الأطفال في بنغازي لتلقي التطعيم. واستمرت تلك القضية في المحاكم «8 سنوات من سنة 1999 إلى سنة 2007»، وانتهت بتسوية قضت بإطلاق المتهمين الستة وهم 5 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد أن كان القضاء الليبي قد أصدر عليهم حكمًا بالإعدام.

كما جرى إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا تحت اسم «صندوق بنغازي لجبر الضرر للأطفال الضحايا»، وصلت قيمته إلى 600 مليون دولار، شاركت في تمويله دول مثل بلغاريا والتشيك.

الدبيبة يوجه بتوفير الأدوية من المنشأ المعتمد وصيانة مركز الأمراض السارية في بنغازي

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة شدد على وزارة الصحة خلال الاجتماع «بضرورة التزام جهاز الإمداد الطبي بتوفير الأدوية اللازمة من المنشأ المعتمد، وصيانة وتجهيز مركز الأمراض السارية بنغازي».

اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، الخميس 28 يوليو 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، الخميس 28 يوليو 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، الخميس 28 يوليو 2022. (حكومتنا)