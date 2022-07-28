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اختتام برنامج «إيصال» في تونس بحضور عمداء بلديات ليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 03:59 مساء
اختتام برنامج «إيصال» في تونس بحضور عمداء بلديات ليبية
إحدى الجلسات الختامية لبرنامج «إيصال» التي أقيمت في تونس. (إعلام تونسي)
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اختتم عدد من عمداء البلديات وممثلين عن المجتمع المدني والحكومة، اليوم الخميس، أعمال مجموعة التفكير بليبيا حول «التخطيط الاستراتيجي المحلي والتشاركية والإدارة البلدية وإدارة النفايات» والتي أقيمت في تونس.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي للحدث عرض التقرير النهائي لمشروع تطوير الخدمات المحلية وترسيخ الشفافية على المستوى المحلي المعروف باسم «إيصال» الذي انطلق بداية من شهر أبريل سنة 2019 وتواصل إلى يوليو الجاري.

وينفذ برنامج «إيصال» المكتب الإقليمي لمنظمة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية بالشراكة مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الهولندية.

الهدف من برنامج «إيصال»
ويهدف برنامج «إيصال» إلى تحسين الإطار العام من أجل تنفيذ خطة تطوير الخدمات المحلية في ليبيا ودعم قدرات البلديات في مجالات الحوكمة والتشاركية والشفافية والتنمية المحلية وذلك من خلال مساندة المؤسسات الليبية لإنجاح إرساء مساري اللامركزية والحكم المحلي وفق منهجية تقوم على تقديم الدعم الفني الضروري للإدارات الحكومية المكلّفة بوضع سياسات إصلاحية وأبرزها وزارة الحكم المحلي والبلديات ومكوّنات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، بحسب وسائل إعلام تونسية.

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وعملت المنظمة منذ انطلاق المشروع سنة 2019 على تنظيم دورات تدريبية بمختلف البلديات في ليبيا وذلك بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي الليبية فضلا عن إنجاز دراسات تتعلق بمجالات تجميع الفضلات والمالية المحلية والنقل والصحة وتنظيم جهاز الحرس البلدي.

أنشطة برنامج «إيصال»
من جهة أخرى، جرى إنشاء مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، مع الاستئناس بالتجربة التونسية من خلال القيام بزيارات ميدانية والاطلاع على طرق عمله وأهدافه والجوانب التنظيمية والتشريعية والدورات التدريبية الذي نظّمها لفائدة المدرّبين حول الحكم المحلي وتعليم الكبار والمشاركة المجتمعية.

كما نفذ برنامج «إيصال» عديد المشاريع النموذجية في عدد من البلديات في ليبيا تمثّلت أساسا في وضع مخططات بلدية لإدارة النفايات بعدد من البلديات منها بلدية وادي عتبة وبعث مركز التدريب للمرأة والطفل والشباب ببلدية «تراغن» وتهيئة حدائق عمومية بكل من بلديات الشرقية ومرادة ومكاتب خدمات للمواطن بكل من بلديات وادي البوانيس ودرج وغريان.

كما قدم البرنامج الدعم لمنظمات المجتمع المدني على غرار «رابطة المجالس البلدية» و«شبكة النساء المنتخبات» فضلا عن تنظيم جلسات حوارية ما زال أغلبها مستمر لمناقشة التوصيات المنبثقة عن الدراسات المنجزة خلال فترة المشروع وتعزيز التفاعل بين البلديات والباحثين فضلا عن وضع ستة مواثيق بلدية.

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