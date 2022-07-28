«قوة مكافحة الإرهاب»: القبض على عنصر بـ«داعش» في عملية استخباراتية بغريان
القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 02:26 مساء
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
أعلنت القوات الخاصة بـ«قوة مكافحة الإرهاب»، اليوم الخميس، القبض على عنصر تابع لتنظيم «داعش» ضمن عملية استخباراتية بمدينة غريان.
وأوضح آمر القوات الخاصة في بيان مقتضب، أن العنصر المضبوط عراقي الجنسية ويدعى «ن.ف.ل»، لافتًا إلى أن العملية الاستخباراتية جرت بعد جمع الاستدلالات ورصد تحركات العنصر.
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