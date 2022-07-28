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بعد ظهور حالات «لدغات بعوض».. فريق من «مكافحة الأمراض» يزور قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 01:35 مساء
بعد ظهور حالات «لدغات بعوض».. فريق من «مكافحة الأمراض» يزور قصر الأخيار
فريق من «مكافحة الأمراض» يستقصي أسباب ظهور حالات «لدغات البعوض» بقصر الأخيار، 28 يوليو 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
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أجرى فريق من إدارة مكافحة الأمراض التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض زيارة إلى منطقة قصر الأخيار، بهدف التقصي بشأن ظهور حالات للدغات بعوض بالمنطقة.

وجاءت الزيارة بعدما تلقى المركز الوطني لمكافحة الأمراض عديد البلاغات تفيد بظهور حالات لدغات بعوض بمنطقة قصر الأخيار، وبعد أن تدخلت بلدية المنطقة بمعالجة المواقع بالمبيدات، وفق بيان صادر عن المركز.

وزار الفريق التابع للمركز أماكن توالد البعوض «لتقصي الأنواع المسببة للإزعاج والتي تحتاج إلى مكافحة فورية»، كما اجتمع مع عميد البلدية، بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومدير مكتب الرصد والتقصي، وجهاز الحرس البلدي، ومكتب الإصحاح البيئي؛ لمناقشة الحلول المتاحة.

فريق من «مكافحة الأمراض» يستقصي أسباب ظهور حالات «لدغات البعوض» بقصر الأخيار، 28 يوليو 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
فريق من «مكافحة الأمراض» يستقصي أسباب ظهور حالات «لدغات البعوض» بقصر الأخيار، 28 يوليو 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
فريق من «مكافحة الأمراض» يستقصي أسباب ظهور حالات «لدغات البعوض» بقصر الأخيار، 28 يوليو 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
فريق من «مكافحة الأمراض» يستقصي أسباب ظهور حالات «لدغات البعوض» بقصر الأخيار، 28 يوليو 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
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