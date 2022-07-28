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273 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 11:27 صباحا
273 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
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أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 273 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 130 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية وفيات جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 678 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 405 عينات، وإيجابية 273 عينة بنسبة 40.26% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 504 آلاف و599 حالة، بينها 496 ألفا و529 شفاء، و1639 نشطة، 6431 وفاة.

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توصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس
ورفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض التصنيف الوبائي لمنطقة طرابلس إلى المستوى الثالث، موصيًا بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية فيها من لبس الكمامة في الأماكن العامة، والتباعد الجسدي، وغيرهما.

وجاءت توصية المركز ضمن تقريره الوبائي الصادر، الثلاثاء، عن الفترة من 15 إلى 21 يوليو، والذي لاحظ ظهور بؤر وبائية جديدة في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية مدللًا على ذلك بارتفاع عدد المناطق التي ضربها الوباء هذا الأسبوع لتشمل الغرب والشرق والجنوب، علاوة على أن استمرار مؤشر التكاثر عند 1.3 دليل على استمرار الفيروس، وفق المركز.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الاختبارات المخصصة للكشف عن الفيروس إلى أقل من 50 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، معتبرًا أن ذلك «يقلل وبشكل كبير» من قدرة المركز على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

ودعا في السياق ذاته، إلى سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تُجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.

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