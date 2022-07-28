انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط سعر صرف الدولار بمقدار قرشين خلال تعاملات، اليوم الخميس، في السوق الرسمية مسجلًا 4.86 دينار، مقارنة بـ4.88 دينار، أمس الأربعاء.

وارتفع سعر اليورو بمقدار قرشين، مسجلًا 4.97 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، كما زاد الجنيه الإسترليني بمقدار ثلاثة قروش مسجلا 5.92 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي بمقدار قرش لكل منهما ليسجلا 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار، على الترتيب.