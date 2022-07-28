«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في حرارة الدواخل والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها، اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمال طهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة على الدواخل، وتسجل تراجعًا يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل على جالو والجغبوب بين 38 و40 درجة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.