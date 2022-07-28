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عودة خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 28 يوليو 2022, 08:54 صباحا
عودة خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت
أحد أبراج الاتصالات، (أرشيفية: الإنترنت)
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عادت خدمات اتصالات شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول إلى منطقة سرت بعد انقطاع دام يومين، على ما أفاد مصدر بمكتب الشركة «بوابة الوسط».

وسبق أن قالت مصادر متطابقة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السبب في انقطاع خدمات الشركة يرجع إلى انقطاع في كابل الاتصالات بين مدينتي أجدابيا وبنغازي؛ ما أدى لانقطاع شبكات الاتصالات المحلية في المنطقة، وانقطاع شبكة الاتصالات الهاتفية لشبكة «ليبيانا» عن مدينة سرت.

- توقف خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت وأهراوة لليوم الثاني
- الشركة القابضة: اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها

والثلاثاء، أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة حدوث «اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها» جراء قطع تعرّض له أحد الكابلات في مدينة بنغازي، مؤكدة أن فرق الصيانة تعمل على إعادة الاتصالات إلى طبيعتها.

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