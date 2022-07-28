عودة خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عادت خدمات اتصالات شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول إلى منطقة سرت بعد انقطاع دام يومين، على ما أفاد مصدر بمكتب الشركة «بوابة الوسط».

وسبق أن قالت مصادر متطابقة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السبب في انقطاع خدمات الشركة يرجع إلى انقطاع في كابل الاتصالات بين مدينتي أجدابيا وبنغازي؛ ما أدى لانقطاع شبكات الاتصالات المحلية في المنطقة، وانقطاع شبكة الاتصالات الهاتفية لشبكة «ليبيانا» عن مدينة سرت.

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