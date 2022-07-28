ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن المرج، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص يقومون بمعاكسة ومضايقة الطالبات أمام عدد من المدارس، وذلك في إطار حملتها لمكافحة ظاهرة المعاكسات أمام المدارس من قبل قسم النجدة.

وقالت المديرية، في بيان منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قسم الدوريات الأمنية قام اليوم بضبط الأشخاص وحجزهم داخل قسم النجدة وحلاقتهم.

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وأضافت أن المضبوطين وقعوا تعهدًا بعدم تكرار هذا الفعل المشين والمنافي للأخلاق والآداب العامة، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة أمام المدارس.

أحد الأشخاص المتهمين بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج (مديرية أمن المرج)

أشخاص متهمون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج (مديرية أمن المرج)

أحد الأشخاص المتهمين بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج (مديرية أمن المرج)

أحد الأشخاص المتهمين بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج (مديرية أمن المرج)