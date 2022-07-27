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عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 11:01 مساء
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
عقيلة صالح متحدثا في لقائه مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
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أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، «استعداد المجلس لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا طلب منه ذلك»، لافتًا إلى «أن المجلس لم يكن عائقًا لإجرائها، بل القوة القاهرة والتدخلات الخارجية هي من حالت دون إجراء الانتخابات»، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا كبيرًا مع أعيان ومشايخ وعمد وشباب منطقة البطنان والجبل الأخضر بمنطقة القرضبة في بلدية طبرق، اليوم الأربعاء.

استنكار الاعتداء على مقر مجلس النواب
وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الحضور عبروا في بداية اللقاء مع المستشار عقيلة صالح «عن استنكارهم للاعتداء الذي طال مقر مجلس النواب في مدينة طبرق» وأكدوا «أنه لا يمثل أهالي المنطقة بكافة تركيباتها الاجتماعية، ولا يمثل إلا مَن قام به» وشددوا على «إدانتهم هذا الجرم».

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كما أشاد الأعيان والمشايخ خلال كلماتهم «بدور مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح ومجهوداته الوطنية طيلة هذه السنوات، وعدم تفريطه بالثوابت الوطنية رغم ما يحاك للوطن من مؤامرات داخلية وخارجية».

عقيلة صالح: المكونات الاجتماعية صمام أمان منطقة البطنان
من جانبه عبر المستشار عقيلة صالح، في كلمته عن شكره وتقديره لكافة المكونات الاجتماعية في البطنان «باعتبارها صمام أمان للمنطقة»، مستعرضًا مسيرة عمل مجلس النواب ووفائه بكافة التزاماته الدستورية من إصدار القوانين المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية مثل قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستفتاء، وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وإصدار القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية مثل قانون رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم والشرطة.

وأكد رئيس مجلس النواب للحضور «قرب صدور القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع»، وفق بليحق.

وجدد صالح خلال كلمته التأكيد على «قيام مجلس النواب بواجبه في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة فشلها الذريع في معالجة الملفات الخدمية الملحة للمواطن، مثل الكهرباء والوقود وغيرهما رغم صرفها المليارات من أموال الشعب الليبي نتيجة لحجم الفساد في هذه الحكومة»، معتبرًا «أن مجلس النواب قام بما هو لازم، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا».

عقيلة صالح متحدثا في لقائه مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
عقيلة صالح متحدثا في لقائه مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع القيادات الاجتماعية في البطان والجبل الأخضر، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مجلس النواب)
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